شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى لـ "ملوك الترند"من يعمل فى الفن يعيش حالة قلق وتوتر طوال الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الملحن عزيز الشافعى في لقائه ببرنامج " ملوك الترند" الذى يذاع عبر تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله أن الفن مرهق ويحتاج لجهد كبير ودائما يعانى العاملين فيه بقلق وتوتر طوال الوقت لانه فى بدايه مشواره يفكر في رحلة الصعود الشاقة وكيف يسك طريق النجاح والشهرة والنجومية وحينما يصل إلى هدفه يفكر في كيف يخافز على ما وصل الية وعدم التخلي عن مركزه

كما لفت إلى أنه يوجه الشكر للجمهور الذى يعتبره داعما يستمد منه الطاقة الإيجابية، وتحدث عزيز عن عائلته لأول مرة خلال الحلقة رغم انه يؤمن بملكية الفنان لحياته الخاصة، ولكنه وجه الشكر لعائلته التي دائما تسانده وتقف خلفة كما قال إن ابنته جنة تمتلك صوتا جيدا ولكنها لا تميل إلى الغناء رغم امتلاكها الموهبة.

زيز الشافعى فى لقاء سابق قال انه أنه لم يسعَ من خلال أغنية ولاد ناس لأن يكون مطربًا ولن يكون مطربًا وإنما مهنته الأساسية التي يعتز بها هي التلحين ومن النجوم الذين يتمنى عزيز الشافعى التعاون معهم في المستقبل ولم يتعاون معهم من قبل الكينج محمد منير والنجمتان أصالة وإليسا.

أغنية "ولاد الناس" من كلماته وألحانه وتوزيع وسام عبد المنعم .