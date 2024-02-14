بيلا حديد تستأنف نشاطها بعد عام من الراحة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تستأنف بيلا حديد نشاطها، بعد أن أخذت إجازة لمدة عام من عملها كعارضة أزياء للتركيز على صحتها.

وقالت حديد في أول مقابلة لها منذ عام عبر تطبيق Zoom مع شريكتها في العمل جين باتشيلور، التي شاركت معها في تأسيس شركة Kin Euphorics، العلامة التجارية للمشروبات الروحية الخالية من الكحول: "كان العلاج مؤلماً، يجب أن أكون صادقة، وبعد أن ابتعدت عن العمل لأول مرة منذ 10 سنوات، أدركت أنني مدمنة عمل".

وأضافت دون الخوض في تفاصيل: "كنت أحاول أن أدفع نفسي لأتمكن من مواصلة العمل مرة أخرى، لكنني أدركت أن جسدي يحتاج حقًا إلى الجلوس والسكون". وتحدثت حديد على وسائل التواصل الاجتماعي عن علاج مرض لايم والأمراض المزمنة.

وأضافت أنه من خلال جلوسها ساكنة، قامت حديد بتعديل أولوياتها. لقد أصبحت الآن أكثر وعيًا باستهلاك الكحول وتشجع الآن الآخرين على المشاركة في "يناير الجاف" مع Kin Euphorics.

"هناك شيء جميل جدًا في شهر "يناير الجاف" لأنه يمثل فرصة للناس لتجربة البقاء بدون كحول لمدة 31 يومًا و[الذهاب] إلى العام الجديد بشكل إيجابي مع النوايا الحسنة والطاقة فقط. من المهم حقًا أن تكون قادرًا على فعل ذلك لنفسك ولنفسيتك".

لقد كانت بالفعل في رحلة شاملة، تحاول العثور على بدائل للأدوية والفيتامينات التي تتناولها.

"أتذكر أنني قمت بذلك [يناير الجاف] مع جين عندما بدأنا لأول مرة، وبالنسبة لي قبل عامين كان الأمر أصعب كثيرًا، والآن لم يعد الأمر أسهل بكثير فحسب، لكنني لم أعد أفكر فيه". قالت حديد، التي استثمرت أيضًا في العلامة التجارية.

انضمت Kin Euphorics إلى مجموعة عروض Target المتميزة من المشروبات غير الكحولية كاختبار بعد نجاح العلامة التجارية مع سلسلة المتاجر الكبرى Sprouts Farmers Market.

كانت العلامة التجارية هي الأفضل أداءً في مجموعة Target وباعت جميع مخزونها. ستنضم Kin Euphorics إلى أرفف متاجر التجزئة بشكل دائم في شهر مارس.

لقد شهد السوق المنخفض وغير الكحولي نموًا، وفقًا لـ IWSR وNielsen IQ.

يتضمن عرض Kin Euphorics أربعة مشروبات معلبة ومشروبين مصنوعين خصيصًا للخليط ويتميزان بألوان وتصميمات متلونة بأسماء خيالية مثل Actual Sunshine وLightwave وKin Bloom وHigh Rhode وDream Light.

تشمل المكونات الموجودة في المشروبات المعلبة فيتامين C والزعفران والكركم ومحفزات التكيف، مثل الشيساندرا والداميانا والروديولا الوردية، والتي يقال إنها تحمي الكبد والجهاز العصبي، فضلاً عن المساعدة في دعم جهاز المناعة وتقليل الالتهاب.

"أردت تنشيط الشعور بالصداقة الحميمة والأمان والراحة مع Kin. يجب أن تمثل الألوان طاقة معينة تجذبك إلى حالة ذهنية، ويجب أن تكون هالة ويجب أن تبدو مثلها". قالت باتشيلور، التي أطلقت العلامة التجارية في عام 2017 وتساءلت عن فكرة "كيف تأتي الروحانية إلى المقدمة وأين مكانها في الحانة؟".

"لم يكن الأمر كما لو أن جين أتت إلي بهذا العرض الضخم أو ذهبت إليها بعرض". تقول حديد، وتضيف: "بعد أن جربت Kin، أرسلت رسالة نصية إلى وكيل أعمالي قلت فيها: "لا أعرف من الشخص [الذي يقف وراء المشروب]، لكني بحاجة إلى مقابلته ".

وتكمل: "بمجرد أن التقينا كانت قرابة حقيقية".

تواصلت المرأتان على الفور وفعلتا شراكتهما رسميًا في عام 2021. وكانت العارضة منفتحة على أي أفكار لدى باتشيلور لجعل العلامة التجارية "كبيرة قدر الإمكان".

على الرغم من أن عارضة الأزياء البالغة من العمر 27 عامًا تتمتع بمتابعة اجتماعية كبيرة عبر الإنترنت مع أكثر من 60 مليون متابع على إنستغرام، إلا أن نية باتشيلور كانت إشراك حديد في كل ركن من أركان العمل من خلال دعوتها إلى مكالمات المستثمرين وإظهار خطط أعمالها.

"أن أكون قادرًة على التواجد في مكان حيث أتمكن من استخدام عقلي مرة أخرى [كان] شيئًا جميلًا جدًا بالنسبة لي. في الموضة، هذا هو الجانب الفني الذي أزدهر فيه وأحبه، لكن لا يمكنني حقًا استخدام الجانب التجاري من عقلي". قالت حديد، التي كان والدها محمد مطورًا عقاريًا فلسطيني المولد ووالدتها يولاندا، عارضة الأزياء السابقة وشخصية تلفزيونية هولندية المولد: "لقد كان والداي رائعين في مجال الأعمال طوال حياتي".

وهي تتحدث بصوت عالٍ عندما يتعلق الأمر بدعم جذورها الفلسطينية، على الرغم من أنها واجهت ردود فعل عنيفة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

"أنا فخورة جدًا بجذوري ونظام الدعم الذي أمتلكه. أنا فخورة جدًا بالشعب الفلسطيني وبجميع الداعمين لي في جميع أنحاء العالم. قالت حديد: "من المهم جدًا بالنسبة لي أن يعرفوا وأنني أتحدث بصوت عالٍ لأنني لم أكن لأكون حيث أنا اليوم بدونهم".

قالت حديد إن أخذ بعض الوقت من وسائل التواصل الاجتماعي كان أفضل شيء فعلته لنفسها.

لقد كانت تكتب يومياتها، وتتأمل، وتقرأ، و"في الواقع تستخدم كلمة "لا" لأول مرة في حياتها."

يتمحور التركيز الأساسي لمهنة حديد الآن حول Kin Euphorics وتوسيعه ليشمل "كل شق صغير في منزلك في العام أو العامين المقبلين". وقالت إنها حصلت بالفعل على أكثر من 30 صفحة من أفكار المنتجات التي تم تدوينها.