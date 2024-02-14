أمينة خليل تكشف عن إطلالتها المفضلة في أسبوع باريس للموضة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: كشفت الممثلة المصرية أمينة خليل عن الإطلالة المفضلة بالنسبة لها خلال مشاركتها في أسبوع باريس للموضة، بفيديو نشرته عبر حسابها على الإنستغرام.

وأبدت خليل اهمية ان تدعم المصممات المصريات قائلة: "كان مهم برضة بالنسبالي اني اهدي “لوك” او إطلالة واحدة كاملة لمصممات مصريات انا بفتخر بيهم جداً و هم فخر لينا كلنا في شغلهم وانجازاتهم في مجال الموضة..".

إطلالتها كانت من إختيار منسقة الأزياء المصرية داليا عبد الشافي، حيث ارتدت سترة جلد سوداء واسعة مزينة بإبزيمات وسحابات معدنية ذهبية اللون، مع تنورة سوداء طويلة ضيقة بفتحة جانبية وجزمة سوداءمع حقيبة يد سوداء صغيرة مزينة بمسكة يد معدنية ذهبية اللون.

اما مجوهراتها فحملت توقيع المصممة المصرية عزة فهمي.