صور لـ كيم كارداشيان تثير قلق محبيها.. فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الكاميرات، صوراً لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، في ملعب "Allegiant" في لاس فيغاس يوم الأحد.



وأثارت الصور قلق متابعي كيم، إذ لفت أصابع يدها اليسرى بضمادات، ما أثار تساؤلات حول الحادث الذي أدى إلى هذه الإصابة.

وحضرت كيم إلى الملعب لدعم ابنتها سانت، البالغ من العمر 8 سنوات، خلال مباراة كرة السلة.

وظهرت كيم في الصور برفقة شقيقتيها كيندال جينر وكلوي كارداشيان.

يذكر أن كيم كانت قد شوقدت قبل أيام، مع أوديل بيكهام جونيور، في "Super Bowl"، وذلك بأول ظهور لهما منذ أن أصبحت علاقتهما حصرية.

