شكرا لقرائتكم خبر عن سحب سيارة إيما واتسون بسبب وقوفها فى مكان غير قانونى.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم سحب سيارة الممثلة العالمية إيما واتسون واحتجازها بعد أن كانت متوقفة "بشكل غير قانوني" أمام مطعم بيتزا، ومن ثم سخرت الممثلة من الحادث.

كانت سيارة نجمة هاري بوتر متوقفة في منطقة ممنوع فيها ركن السيارات في ستراتفورد أبون آفون، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة ديلي ميل، مما أدى إلى احتجاز مدير صاحب مطعم بيتزا قريب لسيارته الخاصة لعدة ساعات.



إيما واتسون

وبحسب التقرير، فقد ذهب المدير إلى المطاعم القريبة للعثور على مالك السيارة، وبعد أن لم يحالفه الحظ اتصل بالشرطة، التي استدعت شاحنة سحب لإزالة السيارة.

وبحسب ما ورد خرجت واتسون بعد ذلك من حانة محلية عندما رأت سيارتها يتم نقلها، وعلى الرغم من التحدث إلى الضباط، تم سحب سيارتها بعيدًا، وأكدت شرطة وارويكشاير لصحيفة ديلي ميل أنه تم أخذ سيارة أودي زرقاء واحتجازها.

ردت الممثلة الآن على القصة على صفحتها X (تويتر سابقًا) قائلة مازحة: "لا أزال أبحث عن موقف للسيارات في ستراتفورد أبون أفون"، مع إضافة إيموجي ضحك باكيا.