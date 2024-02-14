شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج عبد العظيم يشارك فى مسلسل "فراولة" مع نيللى كريم" و"المعلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان حجاج عبد العظيم في عملين خلال شهر رمضان المقبل، إذ يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، إذ يواصل فريق العمل التصوير بكثفة بالغة الفترة المقبلة، للانتهاء من التصوير في الوقت المحدد ، ويجسد حجاج شخصية سماوى في أحداث المسلسل .

كما يشارك حجاج عبد العظيم في بطولة مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللى كريم، والمقرر عرضه في رمضان المقبل في 15 حلقة، إذ يقدم شخصية بواب شهير في منطقة جاردن سيتى ووالد نيللى كريم في أحداث المسلسل.

وطرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقى الأول من مسلسل "المعلم" الذى تدور أحداثه في إطار شعبى، وتولى زعامة سوق السمك بينما تشتعل الاحداث بين منذر رياحنه وطارق النهرى كبار السوق وبين المعلم مصطفى شعبان .

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، حجاج عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف.