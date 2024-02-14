سليم عساف بمفاجأة للجمهور: "رفيقة روحي"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شوّق الفنان اللبناني سليم عساف الجمهور لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "رفيقة روحي"، والتي سيطلقها اليوم الأربعاء على يوتيوب.

ونشر عساف الإعلان الدعائي للأغنية على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد علّق عليها بالقول: "انتظروا اغنيتي الجديدة رفيقة روحي يوم الخميس الساعة ٧ ليلاً بتوقيت بيروت".

على صعيد آخر قامت هيئة الموسيقى السعودية مؤخرا بإطلاق برنامج "مَوجة" بالتعاون مع أنغامي، وتحت إشراف سليم عساف لدعم المواهب الناشئة في المملكة العربية السعودية، وصقل قدراتهم الموسيقية والغنائية، وتعريف المشهد الموسيقي السعودي دولياً، حيث يسهم البرنامج الذي أُطلق تحت شعار "هذا وقتك"، بتشجيع وتحفيز المواهب المحلية الواعدة وإلقاء الضوء عليها.

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