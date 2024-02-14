أثارت ريناد القحطاني، شقيقة رهف القحطاني، اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بظهورها الأخير في فستان أحمر.

وتم توثيق ظهور القحطاني في مقطع فيديو حيث تفاعلت مع الموسيقى وارتدت فستانًا أحمرًا يزيد من جاذبيتها وأناقتها.

وحرصت ريناد على تجميل إطلالتها من خلال تسريحة شعر مرتفعة تبرز جمالها وتسلط الضوء على تفاصيل الفستان المذهل، واعتمدت مكياجًا هادئًا يعزز جمالها.

وسبق لريناد أن ظهرت في وقت سابق وهي تتفاعل مع إحدى الأغاني وتستعرض ركوبها لسيارة فاخرة.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ريناد القحطاني تخطف الأنظار بفستان أحمر جذّاب وترقص على الأنغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.