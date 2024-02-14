شاهد فرح الهادي تستعد لعيد الحب بإطلالة غريبة

شاركت الفنانة الكويتية فرح الهادي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي استعداداتها للاحتفال بعيد الحب.
وظهرت فرح في مقطع فيديو وهي تضع المكياج لنفسها، حيث رسمت قلبًا كبيرًا بطول وجهها في إطلالة غريبة.
وعلق زوجها عقيل الرئيسي على إطلالتها قائلاً: “يعني أنتِ هديتي كل لوكات الفالنتين وروحتيلي على لوك مريب.. كأنك الساحرة اللي في “أليس في واندرلاند”.. هذا مريب.”
وكانت فرح قد احتفلت قبل أيام بعيد ميلادها وسط أجواء رومانسية جمعتها بزوجها.
ويُذكر أن فرح وعقيل قد استقبلا مولودهما الأول “آدم” قبل عدة أشهر.
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