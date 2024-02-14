عفراء سلطان ونجاح لافت بـ "حلو مثلك"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحقق نجمة الموسم الثاني من برنامج "عراق آيدول " عفراء سلطان نجاحا لافتا بـ أغنيتها الجديدة "حلو مثلك" والتي صورتها من اخراج وليد ناصيف مستخدما تقنيات الذكاء الإصطناعي، وهي من كلمات قصي عيسى والحان علي صابر.



وعن عملها الفني الجديد قالت عفراء سلطان: " تطلّب العمل على أغنية "حلو مثلك" تحضيرات مكثفّة مع الملحن علي صابر ، لكي نخرج بعمل يرضي الجمهور . أما بالنسبة إلى تصوير الفيديو كليب ، فأغتنم الفرصة لتوجيه تحية للمخرج وليد ناصيف الذي قام بإخراج الأغنية مستخدماً أحدث تقنيات الذكاء الإصطناعي "AI " حيث طرحنا فكرة غير مألوفة وجديدة . آمل أن تلقى الأغنية والفيديو كليب إعجاب الجمهور، لأنّها أتت ثمرة جهود فريق عمل كان حريصاً على كل التفاصيل ".

الجدير ذكره ان "حلو مثلك" هي الأغنية الثانية لـ عفراء سلطان بعد أغنية "حبنا".

