نجم عربي: "كنت مُدرّس دين"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الناشط على مواقع التواصل الإجتماعي عبدالله الودعاني عن انه كان مدرس دين، اذ قال عبر حسابه الخاص: " كنت مدرس دين لكن تركت التعليم لأني أكره الروتين".



على صعيد آخر كانت قد نشرت شقيقته خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني، مقطع فيديو، أشادت فيه هي ووالدتها بأخلاق شقيقها عبدالله الودعاني وطريقته في التعامل قبل الزواج كي لا يسبب الأذى لإحدى الفتيات.

وأوضحت والدة سارة أثناء حديثها مع ابنتها في الفيديو، أن ابنها عبدالله الودعاني كان يرفض الذهاب لرؤية العروس، وبعد ذلك يرفضها لكي لا يسبب لها الأذى النفسي.