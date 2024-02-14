محمد عادل «ميدو» يتحدث لـ«الخليج 365»: المسرح قبلتى الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - أستعد لمسلسل «إنترفيو».. وعرض «بص للعالم بقلبك» بمشاركة الحجار

فنان ابن بلد، ملامحه السمراء تجعلك تشعر بأنه ابن منطقتك، شبرا غرزت فيه الجدعنة والرجولة، تربى على خشبة المسرح منذ أن كان يحبو، مما جعله يعشق المسرح ويجعله قبلته الأولى، وبدايته نحو عالم الفن، الفنان محمد عادل «ميدو»، أحد النجوم التى برزت فى السنوات الماضية، متألقا سواء فى المسرح أو السينما أو الدراما، حصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج عام 2011.

حبه للمسرح جعله يشارك فى العديد من المسرحيات، قبل أن يقتحم مجال الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل الجامعة للمخرج هانى خليفة، الذى حقق نجاحا كبيرا، وكانت تجربة شبابية معتمدة على الوجوه الجديدة، كما شارك في مسلسل حكايات وبنعيشها (كابتن عفت) مع الفنانة ليلى علوى عام 2010، كما قدم فى السينما (لا مؤاخذة، الجزيرة 2»، وفى التليفزيون عددا من الأعمال منها: «سجن النسا، دهشة، من الجانى، طريقى، بعد البداية، الكابوس، الطوفان.

«الخليج 365» كان لها لقاء مع الفنان محمد عادل «ميدو»، تحدث فيه بكل تلقائية عن أعماله والدراما وأدواره فى المسرح.

الفنان محمد عادل «ميدو»

< كلمنى عن آخر أعمالك فى الوقت الحالى؟

<< أقدم حاليا مسرحية نور فى عالم البحور، على المسرح القومى للطفل، مسرحية تؤدى رسالة قوية، للمحافظة على البيئة، وتحث الأطفال على عدم رمى مخلفات بلاستيكية فى البحار والأنهار، للمحافظة على الأسماك والشعب المرجانية، مؤكدا أن النجاح الذى تحققه المسرحية، نتيجة لعمل جماعى، وهو مجهود كبير لكافة أفراد المسرحية من مخرج ومؤلف وموسيقى واستعراضات وديكور.

< حققت نجاحات كتير فى المسرح ما سر ذلك؟

<< المسرح هو أهم شيء عندى وقبل كل شيء، والمسرح هو بيتى الأساسى، مبسوط بيه متمنيا التواجد الدائم به، وربنا يكملها على خير، أنا دائما أقرأ وأشاهد وأطور نفسى فى مهنتى فلابد من التعب والاخلاص والشخص يحب العمل إللى يقوم به ويخلص فيه، وربنا هيكرمه ودى كلمة السر.

< كلمنى عن دورك فى مسرحية سيد درويش؟

<< سيد درويش جزء من مشروعى وبحبه من زمان جدا، وقمت بعرضه على مدار أربع سنوات، وحقق نجاحًا كبيرًا جدا، وربنا كرمنى فيه جدا، المسرح على قد ما الفنان يتعب فيه على قدر ما ربنا بيكرم.

< ذكرت أن سيد درويش سيتم تقديمه كمسلسل ماذا حدث؟

<< سيد درويش كان مشروع مسلسل بالنسبالى ولكن عندما تم تعطيله قدمته كمسرحية، وسيتم عمل المسلسل فى وقت قريب.

< ما الدور الذى تحلم بتقديمة فى المسرح؟

<< هناك أشياء كثيرة أقوم بالتحضير لها، منها مسرحية هاملت ومسرحية على الزئبق، كما أن هناك عرضين ميوزكل.

< هل عمل والدك ووالدتك كان سببا فى حبك للمسرح؟

أكيد طبعا، أنا وأختى فاطمة جئنا إلى المسرح كنا وقتها لسة بنحبى على الأرض لذلك المسرح جزء من حياتنا.

< ما تقيمك للمسرح فى الوقت الحالى؟

المسرح يمر بأزمة فى الوقت الحالى، ولكن المحبين للمسرح والمخلصين ليه، هيفضلوا فى ظهره.

< هل هناك أعمال لك فى شهر رمضان؟

لأ، ولكن هناك مسلسل سيتم عرضه قبل شهر رمضان اسمه «إنتر فيو» عبارة عن ثماني حلقات، سيوف يتم عرضه على إحدى المنصات الإليكترونية، كما أن هناك فيلمًا اسمه المنبر، وحاليا أقوم بعرض مسرحية نور فى عالم البحور، كما أن هناك مسرحية أخرى «بص للعالم بقلبك» بمشاركة الفنان القدير على الحجار على المسرح القومى.

< وماذا عن أعمالك القادمة على مستوى السينما أو الدراما أو المسرح؟

ولا أى حاجة، كل تطلعاتى اننى أعرف أعيش بشكل كويس، وأعرف أصرف على أهلى وأشتغل الشغلة التى أحبها، موضحا أنه لديه مشروعان فى الوقت الحالى يحاول تنفيذهما منير مراد وعاطف الطيب، وهما من أحد أحلامى أن يطلعوا للنور بشكل جيد.