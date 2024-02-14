علي الحجار| انطلاق الحفل الأول من 100 سنة غنا.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يفتتح الفنان الكبير علي الحجار، الليلة، سلسلة حفلاته في المشروع الفني الضخم “100 سنة غنا”، على أحد المسارح الكبرى بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة مساءً، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، مع الأعمال الغنائية والموسيقية الخالدة لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

يذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة في شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية في مجال الموسيقى و الغناء وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث الموسيقي العربي والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.