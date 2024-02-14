بالفيديو: نهى نبيل تكشف عن المكاسب المالية التي كانت تحققها من خلال المتابعين

صرحت الفنانة الكويتية نهى نبيل عن المكاسب المالية التي كانت تجنيها من خلال المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت نهى نبيل في مقطع فيديو: كان لديّ فريق من المحامين يراقب التعليقات على حساباتي ويرفع قضايا على أصحاب التعليقات السلبية.

كنت أربح الكثير من المال من رفع القضايا على المتابعين.

لكنني شعرت بالندم على هذه الأموال وقررت التوقف عن رفع القضايا وترك التعليقات دون رد.

أعتقد أن من الأفضل ترك حقي لله سبحانه وتعالى.

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