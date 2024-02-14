شاهد الفنان مسفر المالكي يعلن اعتزاله الفن ويكسر العود

انتشر على موقع “إكس” مقطع فيديو يظهر الفنان مسفر المالكي أثناء إعلانه اعتزاله للفن. في المقطع، يظهر المالكي وهو يحمل العود ويعلن قراره بشكل حاسم.

وفي ختام إعلانه، بدأ المالكي في تحطيم العود، رمزًا لانتهاء مسيرته الفنية.

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