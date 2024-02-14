بالتزامن مع عيد الحب سامح حسين ينشر صورة بصحبة زوجته.. كيف تفاعل معها الجمهور؟



محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان سامح حسين صورة له بصحبة زوجته، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

وتفاعل عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نالت الصورة إعجاب الجمهور الذين تفاعلوا مع الصورة، معربين عن سعادته بالعلاقة الرائعة والمحبة التي تجمعهم سويًا.

وكان الفنان سامح حسين حصل هو وأسرته على الإقامة الذهبية فئة المبدعين من دولة الإمارات.

ويستعد الفنان سامح حسين لتقديم برنامج مميز على قناة CBC قريبًا من خلال برنامج ضخم يتم التحضير له حاليًا، على أن يذاع الفترة المقبلة.

وكانت آخر أعمال سامح حسين الفنية المسلسل الإذاعي "أنا وأخواتي على ابن عمي"، عام 2022.