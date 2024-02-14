أحمد عدوية: "أول أجر أخذته كان جنيه في أغنية سلامتها أم حسن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان أحمد عدوية، أسباب تسميته بـ"عدوية"، قائلًا: "لقب عدوية كان خطأ مطبعي على أحد الأسطوانات قبل أن يتحول ـ للقلبه الشهير".

وقال "عدوية"، في لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "أون إي"، مساء الثلاثاء، إن اسمه الحقيقي أحمد العدوي، لكن شركة الإنتاج أخطأت وكتبت "أحمد عدوية" على الأسطوانة، ومن وقتها أصبح اسمي الفني أحمد عدوية.

وعن رحلته الفنية من محافظة المنيا إلى شارع محمد علي في القاهرة، أوضح: "ناس كتيرة قالتلي صوتك حلو زي أبويا وجدي، ولما سافرت القاهرة قابلت ناس كتيرة في شارع محمد علي وكنت بغني في أفراح"، لافتًا إلى أن أول أجر حصل عليه كان جنيهًا عن أغنية "سلامتها أم حسن"، والتي كانت بداية شهرته الفنية في المجال الشعبي.

وأشار إلى أن أغنية "سلامتها أم حسن" كانت أولى أغانيه التي حققت له شهرة واسعة، لافتًا إلى أنه يعشق الفن الشعبي.

وأضاف: "الأغنية ضربت في السوق وعندما وصلت شهرتي لمستويات كبيرة وحققت مبيعات في الشرائط والكاست تجاوزت المليون نسخة شعرت بالسعادة والجمال والحنيه".

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