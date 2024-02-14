شيري عادل تعلن طلاقها رسميا من طارق صبري بعد 5 شهور من الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حسمت الفنانة شيري عادل، الجدل المثار منذ 5 شهور، حول انفصالها عن زوجها الفنان طارق صبري، بعد حذفها الصور التي تجمعه معه من حسابها في موقع "أنستجرام".

شيري، عبر صفحتها في موقع "أنستجرام"، كتبت : "تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق، مع وجود كل الاحترام بيننا، ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته".

يذكر أن الفنانة شيري عادل، قامت في أكتوبر الماضي، بحذف صور تجمعها مع الفنان طارق صبري، بالتزامن مع مرور العام الأول من عقد قرانهما.

الفنانة شيري عادل، شاركت مؤخرا في بطولة فيلم "عادل مش عادل"، مع الفنان احمد الفيشاوي، والفنانة دينا.