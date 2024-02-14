"كدابين".. أبو يطرح أغنية جديدة تزامناً مع عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرح المطرب أبو أمس الثلاثاء أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان "كدابين"، وهي رابع أغنية من ألبومه الجديد "فارق على الكل".

والأغنية من كلمات محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

يذكر أن أبو سبق وطرح من قبل من أغنيات الألبوم، "إلى حد ما "، كلمات أحمد حلمى، وألحان محمد عتبانى، وتوزيع موسيقي رامى سمير، وأغنية "هوليلا " كلمات أبو و محمد شافعى، وألحان د. طارق نديم، وتوزيع موسيقي هادز.

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