"عتبات البهجة" تجمعهم.. خالد الكمار عن تعاونه مع يحيى الفخراني: "خطوة تعني لي الكثير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعرب المؤلف الموسيقي خالد الكمار، عن سعادته بالتعاون مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، من خلال مسلسل "عتبات البهجة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

خالد الكمار، نشر بوستر المسلسل الذي يتصدره الفنان الكبير، وكتب:"خطوة تعني لي الكثير بشكل شخصي، كان دايما لما حد يسألني نفسك تشتغل مع مين؟ أقول يحيى الفخراني بلا تردد. وها هي اللحظة قد جاءت ".

مسلسل"عتبات البهجة"، مأخوذ عن رواية بنفس الإسم للمبدع الروائي إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية د.مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، ويقوم الفنان الكبير يحيى الفخراني ببطولة العمل، بمشاركة نخبة من النجوم، منهم صلاح عبد الله، جومانا مراد، علاء مرسي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، وفاء صادق، ومؤدي اغاني المهرجانات عنبة.