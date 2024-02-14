رمضان 2024.. صور جديدة لأبطال مسلسل الحشاشين بينهم كريم عبدالعزيز وأحمد عيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن صور جديدة من مشاهد وكواليس مسلسل الحشاشين، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 بعد أيام قليلة في شهر مارس المُقبل.

وكانت الصور لمعظم أبطال العمل، وعلى رأسهم النجم كريم عبدالعزيز، الفنان فتحي عبدالوهاب، الفنان نيقولا معوض، الفنانة ميرنا نور الدين، الفنان أحمد عيد والمخرج بيتر ميمي.

تدور أحداث الحشاشين في القرن الـ11 والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي، بطولة النجوم كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين.