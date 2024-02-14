"طلاق وخيانة".. زوجة عدوية تكشف أصعب المواقف التي مرت بحياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس

قالت ونيسة أحمد عاطف زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية، إنها كانت تشعر بالغيرة على زوجها من شعبيته الجارفة، قائلة: "كنت بغير عليه في الأول لأنه كان في عز شهرته في الوقت ده".

وأضافت "عاطف"، في لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "أون إي"، أن زوجها الفنان أحمد عدوية كان يغير عليها للغاية وأنه أحب فيها عدد من الصفات أهمها الصدق والحنية.

ومن جانبه قال أحمد عدوية: "عمرها ما جات تتخانق معايا في مكان شغلي لكن الخناق كان يبقى في البيت" لتعقب ونيسة قائلة: "كنت بتخانق في البيت، وفي مرة كنا هنطلق وننفصل بعد الحادثة الشهيرة لكن الأسرة والمقربين منا اتدخلوا واتحلت المشكلة".

ومازحت لميس الحديدي، عدوية، قائلة: "كانت غلطاتك كتيرة يا أستاذ عدوية"، ليجيب: "كنت بغلط"، ثم ردت زوجته ونيسة قائلة: "عدوية على طول بيصارحني لأنه طيب أوى وعلى سجيته".

ومازحته قائلة: "يعني مكنتش بتخوني يا راجل؟" ليرد عليها عدوية: "معلش غصب عني".

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