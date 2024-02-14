بهاء سلطان يطرح أغنيته الجديدة "مارتحناش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان بهاء سلطان أحدث أعماله الغنائية، وجاءت بعنوان "مارتحناش"، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

والأغنية من كلمات هاني رجب، وألحان إسلام معز، وتوزيع موسيقي عمرو صلاح، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

يذكر أن بهاء سلطان طرح مؤخرا مع النجم أحمد سعد أغنية "كله فالصو" من فيلم "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو ومصطفى البرنس، وألحان، وتوزيع أحمد طارق يحيى.