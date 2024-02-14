فن ومشاهير

بهاء سلطان يطرح أغنيته الجديدة "مارتحناش"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان بهاء سلطان أحدث أعماله الغنائية، وجاءت بعنوان "مارتحناش"، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

والأغنية من كلمات هاني رجب، وألحان إسلام معز، وتوزيع موسيقي عمرو صلاح، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

يذكر أن بهاء سلطان طرح مؤخرا مع النجم أحمد سعد أغنية "كله فالصو" من فيلم "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو ومصطفى البرنس، وألحان، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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