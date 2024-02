شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر تشويقى لـ Deadpool & Wolverine على شكل قلب.. فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مارفل عن بوستر تشويقى جديد لـ فيلمها المنتظر Deadpool & Wolverine، وذلك قبل طرحه يوم 26 يوليو المقبل، وظهر في الصورة يد Deadpool و Wolverine على شكل قلب، وظهرت جملة He Said Yes أو لقد وافق على جانب من الصورة.



Deadpool & Wolverine

وذلك بعدما اجتمع الثنائى العالمى هيو جاكمان وريان رينولدز في الفيديو الترويجى الجديد لفيلم Deadpool 3، يبدأ الفيديو التشويقي في حفلة عيد ميلاد ويد ويلسون (الذي يلعب دوره رينولدز)، حيث يقول لأصدقائه وعائلته: "لقد كانت سنوات قليلة مليئة بالتحديات، بالتأكيد، لكنني سعيد - وهذا بسبب كل واحد منكم، أنا الرجل الأكثر حظا على قيد الحياة، وبينما يطفئ الشموع على كعكته، طرق على الباب يقاطع الاحتفالات ويخرجه من الحفلة.

وفى خلال الفيديو يجتمع مرة أخرى مع Wolverine، بينما تكشف شاشة العنوان في النهاية أن الجزء الثالث في امتياز الفيلم سيكون بعنوان Deadpool & Wolverine.

كما أكد النجم العالمى ريان رينولدز بطل سلسلةDeadpool أن شخصيات جديدة ستظهر في الجزء الثالث من السلسلة، ومنها Wade Wilson Variant، وDogpool، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "comicbookmovie".