شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتك.. مشاهدة أشهر 10 أفلام رومانسية بالسينما المصرية فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأربعاء 14 فبراير مع الاحتفال بعيد الحب والذى يجتمع فيه العشاق والمحبين للتعبير عن حبهم لبعضهما، وعلى مدار تاريخ السينما المصرية تم تقديم العديد من الأفلام الرومانسية التي تشهد أحداثهم اجواءاً هادئة ودائفة خلال قصص حرب مختلفة، ومع الاحتفال اليوم بعيد الحب نرشح لكم 10 أفلام رومانسية من أشهر ما قدم في السينما المصرية.

حبيبى دائماً (1980)

بطولة نور الشريف ويوسى ويعد من أشهر الأفلام الرومانسية في السينما المصرية، حول فريدة التي ترضخ لضغط والدها وتتزوج من رجل الكبير أسامة رغم حبها للدكتور إبراهيم، وتعيش معه في باريس حياة تعيسة، ينجح إبراهيم في عمله ويصبح طبيبًا كبيرًا، في حين يتم طلاق فريدة وتعود إلى مصر، ولكن فرقهما المرض والموت مرة أخرى.



حبيبى دائما

الوسادة الخالية 1957

بطولة عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز وزهرة العلا، وهو من روايات عبدالقدوس البارزة، وتدور أحداثه حول (صلاح) شاب في مقتبل العمر وطالب في كلية التجارة، يعيش أحلى أيام حياته مع حبه الأول (سميحة)، سرعان ما تتكسر تلك السعادة على صخرة الواقع عندما تقبل سميحة بعريس غني ناجح يدعى (الدكتور فؤاد)، تتحطم حياة صلاح من بعدها، ثم يحاول الوقوف على قدمية من جديد لأجل أن يجعل سميحة تندم على ما فعلته به، ينجح في دراسته وعمله ويتزوج وهو لا يزال مريضا بالحب الأول.



الوسادة الخالية

رد قلبى عام 1957

بطولة شكرى سرحان ومريم فخر الدين، وهو من الأفلام الرومانسية الخالدة في تاريخ السينما المصرية، والذى شهدت أحداثه قصب حب من شهر قصص الحب في السينما على وانجى، حيث يرصد قصة شاب فقير ابن جنايني يُدعى علي، وحبه الخالد لأميرة غنية تدعى إنجي، لكن حبهما لا يرى النور في ضوء التفرقة الطبقية، ورفض والدها القاطع لتلك الزيجة، تتعقد علاقتهما عندما يعلم والدها بتلك العلاقة، فيقوم بطرد والد علي وتهديد إنجي أنه سيبطش بحبيبها إذا لم تتراجع، وبالفعل تتراجع عن العلاقة وتُخطب لغيره، ويعودا لبعضهما بعد تغير الأمور



رد قلبى

أغلى من حياتى 1965

بطولة شادية وصلاح ذور الفقار وهو مأخوذ عن قصة "الشارع الخلفي" ويعد من العلامات الرومانسية البارزة في السينما المصرية، اذ يتناول قصة "أحمد ومنى"، منذ كانا طفلان في مرسى مطروح، ويتقدم أحمد لخطبة منى، فيرفض والدها الزواج، لرغبته في تزويجها بأخر، فتحاول منى اللحاق بأحمد لكنه يسافر إلى الخارج، ويتزوج بأخرى وينجب طفلان، لكنه يقابل منى ثانية ويتزوجان بالرغم من حياته الجديدة.



اغلى من حياتى

بطولة عمر الشريف وفاتن حمامة، وهو من الأفلام الرومانسية الشهيرة في السينما المصرية، حيث يتناول قصة (نوال) فتاة بسيطة تعيش مع أخيها المحامي الشاب (ممدوح)، والذي يحتلس مبلغ من العهدة الموكلة له؛ فيعلم (طاهر باشا) رب عمله بهذا ويطلب يد نوال أخت المحامي كنوع من الإبتزاز، فتقبل نوال حرصًا منها على مستقبل أخيها وزوجته وتعيش معه دون حب إلى أن تجد الحب مع (خالد).



نهر الحب

هيبتا عام 2016

ومن الأفلام الرومانسية المعاصرة والتي تم تقديمها في السنوات الأخيرة، وحقق نجاحا كبيرا بين الشباب، حيث يناقش سؤال كيفية حدوث الحب، فيشرح أحد أبطال الفيلم خلال المراحل السبعة للحب من خلال أربع قصص حب مختلفة ومتشابكة تمر بكثير من المنعطفات والتقلبات، ولكنها تتشابك في نهاية المطاف بطريقة مثيرة ومفاجئة.



هيبتا

عن العشق والهوى عام 2006

من الأفلام الرومانسية التي حققت نجاحاً لافتاً في السنوات الماضية، وتدور أحداثه حول (عمر) و(علياء) حيث يقرر عمر الزواج منها، إلا أنه يكتشف أن شقيقتها (فاطمة) تعمل في أحد البارات وسيئة السمعة، فيقرر الابتعاد عنها، ويتزوج من (قسمت) زواجًا تقليديًا، بينما تتزوج علياء من جارها العاشق لها منذ الطفولة، لكنهما لا يجدا السعادة، لتتصاعد الأحداث.



عن العشق والهوى

قصة حب عام 2019

بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، ويعد من الأفلام الرومانسية التي لاقت نجاحاً كبيراً مع الجمهور في الفترة الأخيرة، بسبب الأجواء الرومانسية التي نقلها العمل حيث تدور الأحداث حول المهندس (يوسف)، الذي يحاول شقيقه دفعه للزواج، وأثناء ذلك يقع حادث لـ(يوسف) يفقده بصره، وبالصدفة في أحد الأيام يصطدم بالفتاة (جميلة)، التي تهتم به وترعاه فيما بعد، وتتعلق بحبه، لكن يبدو أنهما سيتعرضان لاختبار صعب، عندما يصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.



قصة حب

تيمور وشفيقة 2007

بطولة أحمد السقا ومنى زكى، ويعد من الأفلام الرومانسية التي ينتظرها الجمهور دائماً، بسبب اجوائه الرومانسية والخفيفة في نفس الوقت، حيث تدور الأحداث حول قصة حب قوية تنشأ بين تيمور (أحمد السقا) الذي يعمل في الحراسات الخاصة لكبار المسئولين وشفيقة (منى زكي) التي تحصل على الدكتوراه، وبعد ذلك تُعين وزيرة لأحد الوزراء ويكون ضابط الحراسات هو نفس الشخص الذي تحبه ويحدث بينها خلافات كثيرة بسبب ذلك المنصب.



تيمور وشفيقة

بحبك 2022

بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد، ويعد من الأفلام الرومانسية الحديثة حيث تم عرضه العام قبل الماضى، وتدور أحداثه حول شخص يعيش قصة حب توشك أن تنتهي بالزواج، حين تظهر حبيبته السابقة، وتخبره أنها تركته كونها تعاني من السرطان ولم تكن تريد أن تجعله يتألم من خوض التجربة معها، ليبدأ صراع داخلي كبير لدى البطل حين يخبره طبيب حبيبته الأولى، أنه يجب تجنيبها أي ضغوط نفسية حرصًا على صحتها.