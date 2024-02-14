الدكتورة خلود تتعرض لهذا الموقف في عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - نشرت مشهورة السوشال ميديا الدكتورة خلود فيديو لها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهرها وهي تحتفل بعيد الحب، حيث ارتدت فستان باللون الأسود ويمتلئ المكان حولها بالورود الحمراء.



وتعرضت خلود لموقفاً طريفاً خلال تصوير الفيديو، حيث طار الخاتم من يدها اليسرى، وكتبت : "طار الخاتم".

وكانت قد نشرت خلود فيديو تشويقي وصور شوقت من خلالها الجمهور لأغنية على ما يبدو هي إهداء لها من زوجها ولم يعرف ان كانت بصوت زوجها أمين أو فنان آخر وهي تحمل عنوان "كلام العاشقين" وكتبت خلود "انتظرونا".