ناهد السباعي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها في عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - في عيد الحب نشرت الممثلة المصرية ناهد السباعي صورتها مع والدتها الراحلة المنتجة المصرية ناهد فريق شوقي، عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت عليها : "اعتدنا أن نحصل على هدايا لبعضنا البعض في عيد الحب أنت حبي الأول والأخير".



وتابعت : "أنت عالمي ما زلت لا أصدق ذلك أحيانا أعتقد أنك ستأتي وسننسى كل هذا وكأنك لم يحدث ولم تمت، كنا واحدًا ومن الصعب جدًا العيش بدون نصفي الآخر".

وكانت قد توفيت ناهد فريد شوقي في 5 كانون الأول/ديسمبر عن عمر 72 عاماً.