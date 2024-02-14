"الحريفة" لنور النبوي يحقق هذا الرقم من الإيرادات

ميرنا وليد - بيروت - تمكن فيلم "الحريفة" بطولة الممثل المصري نور خالد النبوي، من تحقيق نسبة مشاهدات عالية جداً في مصر، فالأسبوع الماضي حقق 8. 5 مليون جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته في 6 أسابيع عرض إلى 58.3 مليون جنيه.

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم إلى فريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم الحريفة من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد وسليم الترك، مع ظهور خاص للممثلين بيومي فؤاد وشريف الدسوقي.

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