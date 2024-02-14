زين ابنة داود الشريان تشارك بأول ظهور إعلامي.. والأخير يعلق

احتفى الكاتب والإعلامي داود الشريان بأول ظهور علني لابنته زين، التي تسير على خطى والدها في عالم الكتابة والتقديم.

تشارك زين، وهي أكاديمية متخصصة بالتاريخ، في أمسية ثقافية بمناسبة احتفالات المملكة بيوم التأسيس.

وعبر الشريان عن سعادته بمشاركة ابنته في الأمسية، وكتب معلقًا على حسابه في منصة “إكس”: “بنتي زين، عاشقة لتاريخ الدولة السعودية تعمل في بوابة الدرعية. متخصصة في التاريخ من King’s College London. وهي قارئة من طراز خاص. أصبحت أتعلم منها، واستشيرها!”.

وتلقى الشريان سيلًا من عبارات الإعجاب والتشجيع والتهنئة له ولابنته من قبل كثير من الإعلاميين والكتاب وأكاديميين من مختلف التخصصات.

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