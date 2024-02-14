في مقطع فيديو مُنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تنصح مشهورة التواصل الاجتماعي ميعاد العسيري الفتيات بعدم انتظار الهدايا من الآخرين في يوم الحب، بل بحبّ أنفسهن والاهتمام بجمالهن.

وتقول العسيري: “لا تنتظرين أحد يهديك، حبي نفسك واهتمي فيها، بشعرك وبشرتك وأظافرك، والهدية نجيبها بخشم الريال.”

وتضيف: “أهم حاجة بطنك، كل حلو، بلا هداية بلا كلام فاضي حبيبتي، إحنا مو بننتظر أحد يجيبلنا هدايا، بنشتريها بنفسنا.”

ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعًا من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتفقت العديد من النساء مع نصيحة العسيري.

وعلقت إحدى المتابعات: “صادقة أنا اليوم مهديه نفسي مفطح مندي، بكفي.”

كانت هذه تفاصيل خبر الهدية نجيبها بخشم الريال.. شاهد ميعاد العسيري تنصح الفتيات بحبّ أنفسهن في يوم الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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