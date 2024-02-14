شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق شيري عادل وطارق صبرى.. اعرف تفاصيل بداية قصة حبهما وزواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت الفنانة شيرى عادل خبر طلاقها من زوجها الفنان طارق صبرى اليوم الأربعاء بعد 4 أشهر من انتشار خبر انفصالها خاصة بعدما حذفت شيرى كل الصور التي تجمعها بطارق من على حساباتها المختلفة بالسوشيال ميديا لتعلن اليوم الطلاق الرسمي من خلال منشور على حسابها بموقع "انستجرام": تم الانفصال الرسمي بينى وبين طارق مع وجود كل الاحترام بينا، ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته"

وتزوجت شيرى عادل من طارق صبرى في أكتوبر من عام 2022 وذلك خلال حفل عقد قران حضره العائلتين وكان هناك نية لاقامة حفل زفاف بعد ذلك ولكن الأمور لم تسير كما خططا لها، وبعد زواجهما ظهرا الثنائى في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس وتحدثا عن كواليس تعرفهما وارتباطهما .



شيرى عادل وطارق صبرى

وقالت شيرى عاد خلال اللقاء:"الموضوع جه بسرعة، فطارق كلمنى مرة مكالمة واشتغلنى في موضوع عن حد من أصحابنا كان في المستشفى، وبعد كد رحنا زرناه وبعد ما رجعنا قالى عندى مكان عاوز اوريهولك ورحنا مطعم واكلنا، وبقينا نتكلم بعد كدا يوميا هو يسأل عليا وأنا كمان أسال عليه، لحد ما كنت مرة في الساحل مع أهلى وهو كان مسافر تانى يوم تركيا، فجه مخصوص سلم عليا ورجع في نفس اليوم".

وأضافت شيرى:"قصة أنه جه من القاهرة مخصوص علشان يسلم عليا في الساحل قبل ما يسافر، خلتنا نقرب من بعض، وبعد كدا بقينا في حياة بعض بسرعة كدا وكل يوم نتقابل ونتكلم، وبعد كدا طارق عرض عليا الزواج واحنا قاعدين بنتعشى مع بعض، قالى أنا عاوز اتجوزك وقلت له على طول كدا، وبقى كل ما يكلم حد من صحابه يقولولنا مستعجلين ليه كدا"

وفى سياق آخر قاربت شيرى عادل على الانتهاء من تصوير مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) المكون من 45 حلقة، والذى يشارك فى بطولته إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، كارولين عزمى، لقاء سويدان، محمد أبو داود، سلوى محمد على، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

شيرى عادل يعرض لها حالياً فى السينمات فيلم "عادل مش عادل" الذى تشارك فى بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوى، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه، والمطربة نوال، كما تنتظر عرض فيلم "أصل الحكاية" مع المخرج محمد أمين، ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين.