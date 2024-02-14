شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعي ترثى والدتها في عيد الحب: من الصعب العيش بدون نصفى الآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة ناهد السباعى على التعبير عن حبها الشديد لوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي في يوم الحب، ونشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "اعتدنا أن نحصل على هدايا لبعضنا البعض في يوم الحب، انت عالمي وأول وأخر حب لي".

وتابعت موجهة حديثها لوالدتها: "ما زلت لا أصدق ذلك، وفي بعض الأحيان أعتقد أنك ستأتي وسننسى كل هذا كما لو أنها لم تحدث، وأنكي لم تموتي، كنا واحدًا ومن الصعب جدًا العيش بدون نصفي الآخر".



ناهد السباعي

يذكر أن المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي رحت عن عالمنا في ديسمبر الماضي، عن عمر يناهز 72 عاما، وكانت تجمعها بابنتها ناهد فريد شوقي علاقة صداقة كبيرة، إذ اجتمعا في أغلب المناسبات سويا، ونعتها ابنتها وقت وفاتها قائلة: "البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقي"، وتحرص في كل مناسبة على الدعاء لها بالرحمة.

المنتجة ناهد فريد شوقي أسست شركة انتاج تحمل اسمها، وأنتجت الكثير من الأفلام المصرية التي تركت بصمة في السينما المصرية، منها فيلم "لا تبكي يا حبيبي"، وفيلم "هيستريا"، وفيلم "من نظرة عين"، كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى"، و"حديث الصباح والمساء".