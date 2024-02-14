كاتي بيري تعلن خروجها من برنامج “أميركان أيدول” بعد سبعة مواسم، ما الأسباب؟

فاجأت كاتي بيري جمهورها بنبأ خروجها من برنامج “أميركان أيدول” وكشفت نجمة البوب أن الموسم الثاني والعشرين القادم سيكون الأخير لها ضمن لجنة التحكيم في البرنامج.

وقالت خلال ظهورها في برنامج Jimmy Kimmel Live “حسنًا، كما تعلمون، في خريف هذا العام، في سبتمبر المقبل، سأقوم بمهرجان موسيقي ضخم في البرازيل يسمى Rock in Rio”.إنه أمر مثير حقًا. إنه أمر مهم بالنسبة للناس في جميع أنحاء العالم، وخاصة المعجبين البرازيليين. لذلك أعتقد أن هذا سيكون على الأرجح موسمي الأخير في آيدول”.

وتابعت “أنا أحب آيدول كثيرًا. لقد ربطني بقلب أميركا. لكني بحاجة إلى الشعور بنبض نبضاتي”. وألمحت “بيري” إلى موسيقى جديدة وجولة عالمية.

لاحقًا أكّدت “بيري” خروجها من أميركان آيدول رسميًا وذلك من خلال منشور عبر حسابها الخاص على انستغرام.

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ويأتي قرار بيري بعد ست سنوات من العرض ووسط تقارير عن توتر وانتقادات طالتها من الجمهور بشأن أسلوبها في التحكيم.

وعلى الرغم من مساهماتها في البرنامج، واجهت “بيري” ردّة فعل عنيفة بسبب تعليقاتها وأساليب تدريبها، حيث اتهمها البعض بأنها “وقحة” والانخراط في “حرب نفسية” مع المشتركين.

يمثل رحيلها نهاية حقبة لبرنامج “أميركان أيدول”، ما يترك لدى الجمهور شعورًا بالفضول بشأن مستقبل العرض دون حضورها النابض بالحياة في لجنة التحكيم.–