ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة عيد الحب، قامت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بجلسة تصوير رائعة حيث بدت تضج سحراً وجمالاً وجاذبية حاملةً مجموعة من الورود الزهرية.

كما ارتدت فستاناً مزيناً بنقشات الورود، وحذاء عالي الكعب باللون البني، وكتبت هيفا تعليقاً على الصور :"عيد الحب ، أحب نفسك أولاً".

وكانت قد تخطت هيفا الـ 10مليون مشاهدة، بفيديو كليب أغنيتها "وصلتلها"، وذلك بعد أسبوعين تقريباً من طرحه على قناتها الخاصة على يوتيوب، وهو من إخراج إيلي فهد.

أغنية "وصلتلها" من كلمات محمود عبد الله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، وميكس وماستر سليمان دميان.

كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي تضج سحراً وجمالاً في جلسة تصوير تظهرها مغطاة بالورود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.