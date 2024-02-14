هكذا عايد محمد رمضان زوجته في عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - عايد الفنان المصري محمد رمضان زوجته برسالة رومانسية بمناسبة عيد الحب، ونشر محمد رمضان مقطع فيديو برفقة زوجته على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليه :"انتي مفيش غيرك.

. اللي تكوني في بيتي، ياللي وانتي جنبي مش محتاج لدوول، Valentine's Day My Love".

وكان قد طرح محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان "عربي" والذي يقدمها تريو مع الرابر الأميركي فيوتشر Future والمغني اللبناني العالمي مساري ، حيث تعد الأغنية أول تريو يجمع بينهم في كليب واحد تم تصويره في شيكاغو وميامي بالولايات المتحدة الأميركية، من إخراج المخرج Juan Felipe Velasquez.

و هي من كلمات كل من محمد رمضان و Nayvadius DeMun Wilburn ومصطفى حدوتة و Farghaly Blax.

و توزيع كل من مساري وScott Storch و Martin Adium Sinotte الذي نفّذ أيضاً الميكس و الماسترينغ.