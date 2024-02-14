هذا ما طلبته مايا دياب من الجمهور بمناسبة عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية مايا دياب رسالة للجمهور ولمحبيها بمناسبة عيد الحب، بمقطع فيدي نشرته عبر حسابها الخاص.

وعلقت مايا دياب طالبة من المتابعين أن يحتفلوا بالحب، وقالت: "اليوم خلونا نحتفل بكل أنواع الحب اللي بتملى حياتنا، من الحب الرومنسي بين شخصين ، دعم الاصدقاء ، حب العائلة المتبادل وغير المشروط، حتى اللطف مع اشخاص ما منعرفهم.

الحب مش سهل وما بيتعلق فقط بالورود والهدية، بل بيحتاج لشجاعة وصدق وثقة.

ببعض الأحيان ممكن الشخص الاخر ما يبادلنا الشعور نفسه ويتحول الحب لوجع قلب ومع هيدا ما لازم نتخلى عنه ولا نفقد الامل منه. هو رحلة مليانة بالفرح والحزن والخيبات والانتصارات ولكن بتستاهل نعيشها. لهذا السبب خلونا نحتفل بالحب المحيط فينا وبتمنى دايما يكون عنا الشجاعة لنعرف نحب ونقدر اصغر وابسط الامور اللي بتحيط فينا".

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