نسرين طافش تحتفل يعيد ميلادها بتألق.. وتعيد هذه الصورة بعد 10 سنوات

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة السورية نسرين طافش بعيد ميلادها، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها الخاص ظهرت فيها متألقة باللون الاحمر كعادتها.



وقد إرتدت نسرين فستاناً طويل وضيق وبذيل طويل أيضاً ومن صيحة الـ Off Shoulder، وظهرت وهي تقف إلى جانب قالب من الحلوى وإلى جانب مجموعة بوالين، كما شاركت صورة كانت قد أخذتها من حوالي الـ 10 سنوات، وعلقت: "متل الليلة في قمر .. ضوا عكل الدني حبيت عيد فكرة آخر صورة عملتها من عشر سنين كمان بعيد ميلادي".

وقد شاركت نسرين طافش فيديو لها، ظهرت فيه مرتدية فستان زفاف أنيقاً، خلال تجولها في صالة للأعراس، وبدت جميلة للغاية، وكشفت أن هذا الفيديو التقط من كواليس تصوير عملها الجديد، الذي سيبصر النور في 7 شباط/فبراير.

وكتبت تعليقاً جاء فيه: "جاهزين تعرفوا الحكاية! فيلم "السيستم" ابتداء من 7 فبراير في جميع دور العرض في مصر و قريبا في صالات السينما العربية".

فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي، وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوي، والمذيعة الأردنية راندا جبر، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي لايت.