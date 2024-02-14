شاهد كواليس محمود الليثي في "المعلم" مع مصطفى شعبان.. (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - يجسد الفنان الشاب محمود الليثى دورًا كوميديًا ضمن احداث مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان.



ويظهر الليثى ضمن الأحداث بشخصية صديق البطل مصطفى شعبان، الذى يساعده فى عالم تجارة السمك داخل السوق الشهيرة، ويظهر بشخصية الكوميديان ضمن الأحداث.



مسلسل المعلم، بطولة النجوم: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، ومن تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.