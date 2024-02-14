بمناسبة "عيد الحب" وائل جسار يطرح "كل وعد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرح المطرب اللبناني وائل جسار أحدث أعماله الغنائية بمناسبة "عيد الحب"، والتي تحمل اسم "كل وعد" وجاءت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وشاركته فيها زوجته "ميراي"، ويعد هذا العمل التعاون الأول بينهما.

والأغنية من كلمات رفيق نجيب، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإنتاج Viral Wave.

يذكر أن، أخر أعمال وائل جسار أغنية "في حد بيحبني"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وتفاعل معه الجمهور منذ طرح الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب والمنصات الموسيقي

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