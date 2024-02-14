بمناسبة عيد الحب محمد محمود عبد العزيز ينشر صورًا برفقة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورًا له برفقة زوجته، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق محمد قائلًا: "رسالة إلى زوجتي العزيزة سارة فى يوم عيد الحب، ساعات يخونني تعبيري ومبقاش عارف اقولك ايه، اقولك حبي ولا عمري ولا حلمي اللي وصلت ليه و اوقات بيخوني تقديري و مابقاش عارف اوصفك بإيه اوصفك بحلوة ولا نعمة ما انتي احلى حاجة حلوة، جيتلي منين يا بنت الإيه، بشوفك حلوة في كل وقت حتى و انتي زعلانة، وبشوفك أقوى مني في وقت تكون نفسيتي تعبانة، ولو زهقت تقوليلي لسه إيه يعني الدنيا معندانا كل الحكاية شوية وقت و تبقى الفرحة ويانا، كل سنة وانتي زي مانتي".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان محمد محمود عبد العزيز كانت بمسلسل "حضرة العمدة" بطولة الفنانة روبي وعرض بموسم رمضان 2023.

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