نادين الراسي بإطلالة جريئة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة

شاركت نادين الراسي جمهورها ومحبيها أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت الصورة تفاعلا من المتابعين.

ونشرت نادين الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهرت بملابس جريئة حيث ارتدت "جمبسوت باللون البيج"، وجاءت في الخلفية صورة قمر، وعلقت على الصورة: "عند اكتمال القمر".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "مين القمر بالضبط أنتِ أو اللِّي وراكِ، قمراية، جارة القمر، دخيلو القمر في أجمل منك أنتي، يقبرني شكلك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي، مسلسل "بيروت 303" بطولة عابد فهد، ومعتصم النهار، وتأليف سيف رضا حامد، وإخراج إيلي السمعان.

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