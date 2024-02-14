فرحة هاندا أرتشيل فرحتَين في عيد الحب

احتفلت الممثلة التركية، هاندا أرتشيل، بعيد ميلاد حبيبها رجل الاعمال التركي، هاكان صابانجي الذي يصادف أيضًا يوم عيد الحب في الرابع عشر من شهر شباط.

في هذا السياق، نشرت هاندا صورة جميلة تجمعها بحبيبها وكتبت: Happy Birthday my valentine أو (عيد ميلاد سعيد يا حبي).

جاءت المعايدة بعدما نفت نجمة “أنت أطرق بابي” مؤخرًا الأخبار المتداولة عن دخولها القفص الذهبي في الصيف القادم وارتباطها بهاكان.

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كما سجلّت “أرتشيل” عتبها في أحدث تصريح لها بسبب تناول حياتها المهنية والخاصة بإستمرار. وتساءلت هاندا “لماذا دائمًا هي في كافة المواضيع؟ ولكن لغاية الآن لم تكتشف السبب لكنها تعبت من مجابهة كل هذا الوضع”. وختمت تصريحها بصرخة “دعوني وشأني قليلاً”.

نذكر انه تمّ ايقاف مسلسل هاندا الأخير بعنوان “شخص آخر” الذي جمعها مع بوراك دينيز، بسبب نسب المشاهدة المتدنية.