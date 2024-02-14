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ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لفيلم السيرة الذاتية للنجم الأميركي الراحل مايكل جاكسون أول صورة للشخصية، وهو من بطولة إبن أخيه، جعفر جاكسون، وأظهرت الصورة جعفر جاكسون وهو يرتدي قميصاً أبيضاً بخطوط حمراء في جولة حفل "Dangerous" الشهيرة احتفالاً بألبومه الثامن عام 1992.
يلعب جعفر جاكسون في فيلم مايكل جاكسون دور مايكل جاكسون، ويلعب كولمان دومينغو دور والده جو جاكسون، وتلعب نيا لونج دور والدته كاثرين جاكسون، ويلعب جوليانو كلوس فالدي دور صديق طفولة المغني ويلعب مايلز تيلر دور محاميه جون برانكا.
الفيلم من إخراج أنطوان فوكوا وتأليف جون لوجان المرشح ثلاث مرات لجائزة الأوسكار، وقد صدر الفيلم في 18 نيسان 2025.
كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة من فيلم السيرة الذاتية لـ مايكل جاكسون من بطولة ابن أخيه جعفر .. والشبه بينهما رهيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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