ميرنا وليد - بيروت - وجّهت النجمة التركية هاندا أرتشيل التهنئة لـ حبيبها النجم هاكان سابانجي، وذلك بـ مناسبة عيد ميلاده الذي يتزامن مع عيد الحب في 14 شباط، وكتبت هاندا على حسابها الخاص: "يوم ميلاد سعيد يا عيد الحب خاصتي".
وكانت إنتشرت في الساعات الأخيرة أخبار مفادها أن غيرة حبيب النجمة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل، هاكان سابانجي قد دفعته لطرد سائقها الشخصي، وذلك لأنه لا يزال شاب بعمر صغير، وهذا ما لم يتقبله، وقام بإستبداله بسائق شخصي آخر أكبر سنًا، وهذا الأمر كانت راضية عنه هاندا ولم يزعجها.
كانت هذه تفاصيل خبر هاندا أرتشيل برسالة رومانسية لحبيبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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