"واتش ات" تكشف عن البوستر الدعائي لـ مسلسل "عتبات البهجة" لـ يحيى الفخراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تواصل منصة "واتش ات" الكشف عن الأعمال الدرامية المقرر عرضها على منصتها بموسم دراما رمضان 2024.

وكشفت "واتش ات"، عن البوستر الدعائي لمسلسل "عتبات البهجة"، للنجم يحيى الفخراني، وذلك على حسابهم الشخصي بموقع "إنستجرام".

يذكر أن مسلسل"عتبات البهجة"، مأخوذ عن رواية بنفس الإسم للمبدع الروائي إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية د.مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، ويقوم الفنان الكبير يحيى الفخراني ببطولة العمل، بمشاركة نخبة من النجوم، منهم صلاح عبد الله، جومانا مراد، علاء مرسي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، وفاء صادق، ومؤدي أغاني المهرجانات عنبة.

اقرأ أيضًا:

الأوبرا تحتفل بعيد الحب على أنغام أغاني وردة

بمناسبة "عيد الحب" وائل جسار يطرح "كل وعد"