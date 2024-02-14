أيتن عامر تسخر من عيد الحب علي طريقة "السناجل": "مين محدش هيعبره في الفلانتين؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة أيتن عامر بعيد الحب ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" بمناسبة الفلانتين على طريقة السناجل.

وظهرت "أيتن" بالفيديو وهي ترقص على إحدى أغاني المهرجانات وعلقت: "مين محدش هيعبره في الفلانتين"، وحاز الفيديو على إعجاب متابعيها.

ويعرض للفنانة أيتن عامر عامر حاليًا بدور العرض السينمائي فيلم "درويلة" وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية منهم الفنان محمود عبد المغني، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان حسني شتا، الفنان إبرام سمير، الفنانة الشابة نهال نور، للمخرج معوض إسماعيل.

يذكر أن أيتن عامر تشارك بعدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، ومسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي والمقرر عرضهما خلال موسم دراما رمضان 2024.

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