منى زكي تحتفل بنجاح مسرحية حلمي "تييت" في "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت النجمة منى زكي بنجاح مسرحية زوجها الفنان أحمد حلمي "تييت" التي تعرض حاليًا ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت "منى" صورة من كواليس المسرحية عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها "حلمي" وهو يقوم بتحية الجمهور على المسرح عقب انتهاء العرض واكتفت بوضع تعليق من إيموجي القلوب.

وتحقق مسرحية "تييت" نجاحًا وحضورًا جماهيريًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية وسط إشادة العديد من الجمهور بالمستوى الفني للمسرحية حيث تدور أحداثها في إطار كوميدي حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد في ما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيرت مجري حياة الأستاذ ووجهة نظره، ويشارك "حلمي" البطولة كلًا من الفنان حمدي الميرغني، الفنانة هنا الزاهد، الفنان محمد رضوان، الطفل جان رامز، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

ويعرض للنجمة منى زكي حاليًا فيلم "رحلة 404" و يحقق نجاحًا كبيرًا بشباك التذاكر في مصر ويشاركها البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنانة شيرين رضا، الفنان محمد علاء، الفنان محمد ممدوح، تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.

يذكر أن منى زكي تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الجواهرجي" الذي تعيد خلاله التعاون مع نجم الكوميديا محمد هنيدي.

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