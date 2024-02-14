بعد حصوله على جائزتين من "الأقصر السينمائي".. تعرف على أرقام "رحلة 404"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تمكن فيلم رحلة 404 للمخرج هاني خليفة، منذ بدء عرضه في 25 يناير الماضي في مصر من تحقيق أرقام مميزة، إذ وصلت إيراداته في ٢٠ يوما ١٧ مليون جنيه.

وعلى الرغم من أنه بدأ عرضه في كل من عمان والإمارات والبحرين وقطر والكويت والسعودية منذ الأول من فبراير الماضي، ولكنه جاء ضمن المراكز الخمسة الأولى الأعلى تحقيقا للإيرادات في السعودية، والأكثر إقبالاً من الجماهير في نهاية الأسبوع الماضي، كما تصدر شباك التذاكر الكويتي، متخطياً بعد إسبوعين عرض في المنطقة حاجز المائة وخمس وعشرون ألف تذكرة منهم أكثر من ستة وسبعين ألف تذكرة في السعودية، حسب بيان صادر عن الشركة المنتجة.

ومن الأرقام التي حققها الفيلم أيضا حصوله على تقييم 7.9 من 10 على موقع IMDB أحد أهم المواقع التي تهتم بشئون السينما والأفلام في العالم، من خلال آراء الجمهور من مصر والسعودية والكويت وأمريكا وبريطانيا، بينما حصل على تقييم 3.6 من 5 في موقع LetterBoxd وهو موقع يشرف عليه عشاق السينما في نيوزيلندا، والذي نشر عليه عدد كبير من الجمهور آراء إيجابية عن الفيلم، بالإضافة إلى الإشادة النقدية التي يحصل عليها الفيلم من النقاد في كل الدول التي عرض بها حتى الآن.

جدير بالذكر أن فيلم رحلة 404 حصل على جائزتين بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 13 وهما جائزة لجنة التحكيم الخاصة (قناع توت عنخ آمون الفضي)، وأيضا جائزة أفضل ممثلة لمنى زكي عن دورها في الفيلم، بينما رفعت قاعة قصر ثقافة الأقصر شعار كامل العدد مع عرض الفيلم الوحيد له ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 13 بقصر ثقافة الأقصر، ليكون المهرجان الأول الذي يشارك ضمن فعالياته منذ بداية عرضه.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سماء إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد، عبر فيلم كلينك ولاجوني للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.