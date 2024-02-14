رمضان 2024.. 15 صورة من كواليس مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن صور جديدة من كواليس مسلسل المعلم الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، بعد أيام قليلة في شهر مارس المُقبل.

وظهر في الصور أبطال المسلسل، وبينهم: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، عبدالعزيز مخيون، طارق النهري، أحمد فؤاد سليم، سلوى خطاب، فتوح أحمد، أحمد عبدالله محمود.

ونشرت "المتحدة" برومو مسلسل "المعلم" قبل ساعات عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، وظهر خلاله الفنان مصطفى شعبان وهو على متن أحد مراكب الصيد بعدما يتعرض لموقف ما يقلب حياته رأسًا على عقب، حيث تدور أحداث المسلسل حول تاجر سمك يعيش رحلة صعود مليئة بالصراعات في محاولة لاستعادة قوته ومركزه وسط كبار التجار، المسلسل تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل.