"وداعًا جوليا" يفوز بجائزة "أفضل فيلم" في ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فاز فيلم الدراما "وداعًا جوليا" بجائزة "أفضل فيلم" بفعاليات حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ 13 هذا العام.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "Mad Films" على "فيس بوك" خبر فوز الفيلم بالجائزة وعلقت: "بكل سعادة نعلن فوز فيلم وداعًا جوليا بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية".

وعرض فيلم "وداعًا جوليا" لأول مرة ضمن مسابقة "نظرة ما" بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، وحاز الفيلم على إشادة النقاد بالمستوى الفني الجيد، إلى جانب مشاركته بالعديد من المهرجانات العالمية منها مهرجان "Paysages de Cineastes" في فرنسا و حصد 3 جوائز وهم "جائزة لجنة تحكيم الصاعدين"، وجائزة الجمهور، إلى جانب جائزة "لجنة تحكيم المرأة" بالاشتراك مع فيلم "إن شاء الله ولد".

تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، إذ تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم الممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.

وداعًا جوليا من إنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين، كما يشاركه في الإنتاج محمد العمدة من خلال شركة الإنتاج السودانية ستيشن فيلمز، وتتولى شركة MAD Solutions المبيعات الدولية للفيلم.

اقرأ أيضا:

نادين الراسي بإطلالة جريئة والجمهور يعلق

بمناسبة عيد الحب هيفاء وهبي تخضع لأحدث جلسة تصوير